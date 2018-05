So kommen Sie zum optimal passenden Notebook

Gamer brauchen maximale Power

Wer am Notebook spielen will, hat andere Ansprüche als Büroarbeiter. Hier zählt nicht Laufzeit oder Gewicht, sondern vor allem Power. Damit aktuelle und zukünftige Spiele in guter Qualität laufen, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Notebook eine Grafikkarte vom Schlage einer Geforce GTX 1050 mit zwei, besser vier Gigabyte RAM hat.