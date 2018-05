Sport macht glücklich!

Wie so oft kommt es jedoch auf die richtige Dosis an, denn zu viel ist ungesund. Wer es mit dem Training übertreibt, leidet oft an erhöhtem Verschleiß von Knochen, Bändern und Gelenken. Betroffene schwächen außerdem ihr Immunsystem. Selten kann überdies Sportsucht auftreten. Typische Anzeichen dafür sind das Ignorieren von Erschöpfungserscheinungen wie Schmerzen und Verletzungen. Hören Sie deshalb auf Ihren Körper und geben Sie ihm eine Auszeit, wenn er diese braucht.