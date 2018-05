Amazon-Fahrer „mopste“ Zwergschnauzerin Wilma

Er hätte eigentlich Hundefutter ausliefern sollen, doch stattdessen „mopste“ ein Amazon-Fahrer im britischen Mansworth nordwestlich von London Zwergschnautzer-Dame Wilma aus dem Haus des Kunden. Nachdem das Herrchen Verdacht schöpfte und ihm sonst niemand beim Online-Versandhändler half, wandte er sich in seiner Verzweiflung per E-Mail an Amazon-Gründer Jeff Bezos in den USA.