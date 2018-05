Admira lockt Fans mit freiem Eintritt gegen SVM

Der FC Admira lockt seine Fans mit freiem Eintritt zum Bundesliga-Spiel gegen den SV Mattersburg. Holen die Südstädter am Samstag (18.30 Uhr) in der drittletzten Runde zumindest ein Unentschieden, ist ihnen der Startplatz in der Qualifikation zur kommenden Europa League nicht mehr zu nehmen. Für die Fans gibt es ein besonderes „Zuckerl“.