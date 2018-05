Ein Tag im Leben von Jürgen Pichelbauer

Das Interesse an moderner Technik wurde Jürgen Pichelbauer wohl in die Wiege gelegt. Denn die neuesten Geräte haben ihn schon früh fasziniert. Mittlerweile hat er sein Hobby zum Beruf gemacht: Er ist Abteilungsleiter bei MediaMarkt in Wr. Neustadt. Wir durften ihn einen Tag lang begleiten.