Einbruch: Geld von Sparverein ist weg

Begonnen hat der Beutezug in der Stadt Waidhofen - dort plünderten die Unbekannten eine Gärtnerei. Auch eine Trafik wollten sie ausräumen, gelangten aber nicht ins Gebäude. In Pfaffenschlag suchten die Täter dann einen Nahversorger heim, in Groß Siegharts eine Blumenstube. Knapp vor Ende der Nacht drangen die Kriminellen noch in eine Imbissstube in Dietmanns ein und stahlen den Wandsafe, in dem Geld des Sparvereins aufbewahrt worden ist. Auch eine Kellnerbrieftasche sowie stangenweise Zigaretten sind weg.