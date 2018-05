Firmen viel Geld abgeluchst

„Vorsicht ist besonders bei angeblich hohen Renditen geboten“, erklärt ein Ermittler des Landeskriminalamtes in Eisenstadt. Eine spezielle Masche ist der so genannte CEO-Fraud. Die Betrüger geben sich als Firmenchefs aus, international als Chief Executive Officer (CEO) bezeichnet. In solchen Fällen fordern die Täter per E-Mail Mitarbeiter in Unternehmen im vermeintlichen Auftrag der Geschäftsführung auf, rasch Geldbeträge - meist auf ausländische Konten - zu überweisen. „Häufig wird dabei in den E-Mails keine persönliche Anrede verwendet. Mitunter ist auch die Mailadresse leicht abgeändert. Darauf sollten die Empfänger unbedingt achten“, sagt ein Fahnder. Gute Fälschungen sind aber oft nicht erkennbar, da professionelle Betrüger im Vorfeld firmeninterne Gepflogenheiten recherchieren.