Ramos schimpft: „Messi setzte Schiri unter Druck!“

Für die Katalanen, die schon zuvor als Meister feststanden, war es im 35. Spiel das neunte Unentschieden in der laufenden Meisterschaft - verloren hat die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde nicht. Die „Königlichen“ gingen in Spanien in dieser Saison hingegen leer aus, könnten aber am 26. Mai mit einem Sieg im CL-Finale gegen den FC Livepool ihren beeindrucken Erfolgszug in der Königsklasse fortfahren.