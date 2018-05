Wiener Sängerin fordert: „Schluss mit Bodyshaming“

Die Idee zu „BMI“ kam, weil ich vier wunderschönen, sehr schlanken Frauen bei einem Gespräch über den idealen BMI zugehört hatte und schockiert war, was sie alles an sich auszusetzen hatten. In meinem Kopf war immer das Bild, wenn ich mal so aussehe wie eine dieser vier, ist alles gut und dann bin ich für immer glücklich und entspannt mit meinem Körper. Dass man dann noch immer Unzufriedenheiten mit seinem Aussehen hat, hat mir mit einem Mal all den Stress genommen und ich dachte mir „eigentlich hab ich keine Ahnung, ob ich den idealen BMI in diesem Leben jemals noch erreichen werde. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf das alles. Bodyshaming und Kalorienzählorgien. Ein Star müsste man sein, der vier Mal täglich von einem Koch ein kalorienarmes, herrlich schmeckendes Essen serviert bekommt und dazwischen von seinem Personal Trainer zu Sport gezwungen wird... Dann klang auch schon der Refrain in meinem Kopf.