Von der Polizei zum eSports-Kommentator

Pro Spiel, das Raschek castet, sehen in Österreich hundert bis ein paar Tausend Fans zu. „Ich habe aber auch schon die Profi Liga LCS in Berlin bei ,Summoners Inn‘, der größten deutschsprachigen ,League Of Legends‘-Produktion, vor 30.000 Online-Zusehern gecastet“, betont der ehemalige Polizist. Nach der 1. Saison der A1 eSports League Austria von Februar bis Mai macht Raschek das Casten nun wieder als Nebenjob. Dabei wird er pro Spiel auf Honorarbasis entlohnt. „Ich nutze diese Zeit zudem immer, um mich weiterzubilden und beschäftige mich viel mit der Szene.“ Obwohl Raschek selbst nicht mehr so häufig zum Zocken kommt, ist „League Of Legends“ nach wie vor sein Lieblingsspiel. Aber auch „realen“ Sport macht er gerne, wie Tischtennis und Badminton.