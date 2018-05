Das ist der Dresscode bei einer royalen Hochzeit

In der Einladung zur Royal Wedding steht für die Damen „Day Dress mit Hut“. Frauen sollten also ein Kleid tragen, das mindestens knielang ist. Und da es so in der Einladung festgehalten ist, ist auch ein ausgefallener Hut ein absolutes Muss. Übrigens genauso wie die Strumpfhose, die im britischen Königshaus zum Pflichtutensil eines angemessenen Outfits gilt. Für die Herren steht in der Einladung Uniform, Anzug oder Morningcoat, nach Möglichkeit nicht cremefarben oder weiß. Und natürlich darf eine Krawatte keinesfalls fehlen.