18 Kilo Hasch im Auto: Dealer sitzen in Haft

Mitten in ein Verkaufsgespräch zwischen Dealern und Abnehmern platzte am Wochenende das Einsatzkommando Cobra auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Villach. Insgesamt 18 Kilogramm Cannabis im Wert von gut 200.000 Euro hätten dort den Besitzer wechseln sollen. Vier Männer wurden verhaftet.