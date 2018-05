Lehrer in Georgia dürfen jetzt Waffen tragen

Jene Lehrer und sonstiges Personal, das künftig Waffen trage, tue das auf freiwilliger Basis und werde - in Zusammenarbeit mit dem Sheriff-Büro - entsprechend geschult, so Brigman. Im Sheriff-Büro verweist man aber darauf, dass man eigentlich nicht will, dass, was eigentlich Aufgabe der Polizei ist, an den Lehrern hängen bleibt. „Ich korrigiere keine Tests und Lehrer sollten keine Waffen tragen“, bringt es ein Polizist auf den Punkt.