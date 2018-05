FPÖ: Keine Inserate mehr in rechtsextremer „Aula“

In der ORF-Sendung „Im Zentrum“ gingen am Sonntag die Wogen hoch: In einer emotional geführten Debatte erklärte FP-Klubobmann Walter Rosenkranz, seine Partei werde keine Inserate mehr in der rechtsextremen Zeitschrift „Aula“ schalten. In der Talkshow ging es um das Thema: Abgrenzung oder Versöhnung? Mauthausen-Gedenkfeier ohne FPÖ.