RTL will Radikal-Umbau der Öffentlich-Rechtlichen

„Medienenquete“ findet Anfang Juni statt

Im Grunde will Schäferkordt damit für den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas, das für den ORF längst geplant ist. Hierzulande will die Regierung am 7. und 8. Juni im Zuge einer sogenannten Medienenquete über die Zukunft des ORF entscheiden. Dabei werden wohl auch drastische Vorschläge wie jener des FPÖ-Stiftungsrates Norbert Steger diskutiert, das Korrespondentennetz massiv auszudünnen. Bei der „Medienenquete“ werden hierzulande nebst Experten auch Politiker und Vertreter der Privatsender ihre Ideen einbringen.