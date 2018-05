Rasante Jetpack-Action und Martial-Arts-Prügeleien

Nachdem der Titel bei der letzten E3 mit einem spektakulären Rendervideo großes Interesse auf sich gezogen hat, gibt es jetzt ein erstes Gameplay-Video zu „Beyond Good and Evil 2“. Darin zeigen die Entwickler, wie die Mensch-Tier-Mischwesen im Game mit Jetpack und Raumschiff durch Luft und All sausen, in bester Martial-Arts-Manier kämpfen und sich im Mehrspielermodus zur Armada zusammenschließen. Wann das Prequel zum 2003 erschienenen Action-Adventure-Hit veröffentlicht wird, verraten die Entwickler im Trailer leider noch nicht.