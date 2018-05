Wenn die Sehnsucht ins Leere greift

So ist man sich etwa nie ganz sicher, ob die Figuren die Welt, in der sie sich bewegen, auch nur als Abbild wahrnehmen: Die Häuser sind faltbar und die Landschaften bestehen aus Fototapeten, deren Motive sich auch in den tollen Kostümen (beides von Saskia Rettig) wiederfinden. Der Zauberwald scheint bei Weinöhl auf die Metaebene gerutscht zu sein. Dazu passt, dass die Figuren an einem Punkt wie auf einem Laufsteg posen. Stehen sie etwa nur Modell für Konzepte einer Liebesökonomie, die ein großer Dramatiker einst formuliert und ein Choreograph humorvoll weitergedacht hat?