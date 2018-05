Fette Beute für Gauner bei Einbruch in Längenfeld

Die Täter schlugen laut Polizeiangaben zwischen 4. Mai (17 Uhr) und 6. Mai (17.45 Uhr) zu. Über eine Terrassentür gelangten sie in den vorübergehend unbewohnten Beherbergungsbetrieb in Längenfeld. Dann durchsuchten die Ganoven mehrere Räumlichkeiten sowie auch das Büro und den Rezeptionsbereich. Fündig wurden sie aber erst im ersten Stock in der Privatwohnung der Inhaber, wo sie an Bargeld und Schmuck gelangten. In der Wohnung des Opfers fanden die Täter zudem den Schlüssel für den Tresor im Rezeptionsbereich. Daraus stahlen sie dann ebenfalls Bargeld.