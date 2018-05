Grobe Eisprobleme bei WM in Kopenhagen

Die Organisatoren der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark haben mit Eisproblemen zu kämpfen. In der Royal Arena in Kopenhagen ist das Eis derart schlecht, dass alle Trainingseinheiten am (heutigen) Montag in der Haupthalle abgesagt und in die angrenzende Trainingshalle verlegt wurden. Das Trainingsprogramm wurde dadurch kräftig durcheinandergewirbelt.