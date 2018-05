Silicon Valley im Aufruhr: IT-ler proben Aufstand

Mitarbeiter kaum organisiert

In den USA sind nach jüngsten Zahlen des Arbeitsministeriums rund 10,7 Prozent der Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert - nur rund halb so viele wie 1983. Die höchste Quote gibt es dabei im öffentlichen Sektor, etwa bei Lehrern oder Feuerwehrleuten. Bei den technischen Dienstleistungen sind hingegen nur verschwindend geringe 1,7 Prozent Gewerkschaftsmitglied.