Keine verborgenen Kammern in Grab von Tutanchamun

Neue Radaranalyse widerlegt These

Die These wird von dem renommierten britischen Archäologen Nicholas Reeves vertreten, der die Radaranalysen mit vorangetrieben hatte. Erste, vielversprechende Radaraufnahmen des japanischen Experten Hirokatsu Watanabe (Bild unten) wurden bei nachfolgenden Scans nicht bestätigt. Neue Radaruntersuchungen eines italienischen Teams unter Leitung von Francesco Porcelli von der Polytechnischen Universität in Turin, die Anfang Februar gestartet wurden, haben Reeves These aber nun widerlegt.