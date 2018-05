Kirchi: „Hoffe, ich brauche kein künstliches Knie“

Was besonders auffällt, ist die riesige Küche. Wie aktiv bist du in Sachen Kochen?

Wenn ich die Zeit finde, koche ich sehr gerne! Am Liebsten gemeinsam mit Sebastian. Da wird dann eine Flasche Wein aufgemacht und wir genießen die Zeit. Er ist mehr der Kreative, während ich mehr für die bodenständige Küche verantwortlich bin.