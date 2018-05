Sylvester Stallone spielt noch einmal John Rambo

Spielte vier Mal den Vietnamkriegsveteranen

Vier Mal verkörperte Stallone in der Action-Reihe bis dato den Vietnamkriegsveteranen John Rambo, zuletzt 2008. Derzeit arbeitet der Schauspieler und Regisseur an einer Fortsetzung des Box-Dramas „Creed - Rocky‘s Legacy“. In dem Streifen spielte Stallone die Rolle des gealterten Rocky Balboa, der nun als Box-Trainer mit dem jungen Adonis Creed (Michael B. Jordan), Sohn von Apollo Creed, arbeitet. Der Film soll bereits im November in die Kinos kommen.