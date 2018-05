Austrias Letsch: „Ich habe Bock auf diesen Job!“

Schneller als erwartet will die Austria eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen, womöglich ist es schon in den nächsten zwei, drei Tagen so weit. Ist auch notwendig, denn die Zeit drängt, um die nächsten Fragen bei Violett beantworten zu können: Mit welchen Spielern plant der Trainer? Auf welchen Positionen wünscht er sich Verstärkungen? Wer will vielleicht wegen dem Trainer zu Violett kommen?