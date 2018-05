Groß-Investor feiert Erfolgserlebnis

Entscheidende Phase steht an

Erstmals mit Dreierkette in der Abwehr und trotz sieben Ausfällen - Neuzugang Winkler ist nach Syndesmosebandblessur kein Thema mehr - verpasste man den Wildkoglern die höchste Liga-Heimschlappe seit September 2016 (0:3 gegen Neumarkt). Nach einem strittigen Corner traf Vucanovic früh per Kopf. Alterdinger legte nach Jukic-Querpass nach, ehe Jukic selbst per Heber traf. „Jetzt geht’s in eine entscheidende Phase für uns“, weiß Sportchef Larionows. Am Mittwoch empfängt man bereits Bürmoos, gastiert am Wochenende in Altenmarkt.