Nächstes Ziel ist die 100-Tore-Marke

Der erste Aufsteiger in die 1. Klasse ist fixiert: Der ATSV Salzburg behielt mit dem 4:2-Heimerfolg gegen Bergheim 1b in der 2. Klasse Nord A seine blütenweiße Frühjahrsweste, selbst die kühnsten Optimisten unter den Bürmoos 1b-Anhängern haben den Titel bei einem Zwölf-Punkte-Rückstand schon abgeschrieben. Jetzt sind die nächsten Ziele dran: Die 100-Tore-Marke ist in Reichweite, in den letzten vier Runden müssen dafür 13 Treffer her. „Wir wollen im Frühjahr alles gewinnen“, fordert Trainer Milan Pavlovic darüber hinaus.