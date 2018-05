Rose: „Es dürfen zukünftig ruhig mehr Fans werden“

Heiko Vogel (Sturm-Graz-Trainer): „Gratulation an Marco, an den ganzen Verein und an diese Truppe. Es gibt keinen würdigeren Meister als Red Bull Salzburg in dieser Saison, vor allem auch durch die unglaublichen internationalen Auftritte. Dass was diese Mannschaft geleistet hat, ist aller Ehren wert. Ich hoffe, dass sie jetzt bis Mittwoch durchfeiern und dabei keine Pause einlegen. Die erste Hälfte war okay, aber nicht gut, nach dem 1:0 hatten wir durch Huspek die Chance auf das 2:0. Das 1:1 durch Hwang war ein Nackenschlag. Die zweite Hälfte war inferior. Von der Einstellung her ist es unglaublich, dass man ein Spiel so aus der Hand gibt.“