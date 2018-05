So schön feierten die „Bullen“ ihren fünften Titel

Der Routinier hatte die Partie von der Bank aus verfolgen dürfen, konnte somit Kräfte für die Feierlichkeiten sparen. Wie auch viele seiner Kollegen, die wie Andre Ramalho diesmal gar nur auf der Tribüne Platz genommen hatten. Bei der Jubelfeier waren sie dann aber klarerweise am Rasen präsent. Um sich auch noch in Zukunft an den historischen Erfolg erinnern zu können, wurden Jubel-Selfies in diversen Positionen gemacht.