Schweden besiegt in Gruppe-A-Schlager Tschechien

Schweden hat am Sonntag bei der Eishockey-WM in Dänemark den Schlager der Österreich-Gruppe A gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte Tschechien in Kopenhagen mit 3:2 (2:0,0:1,1:1.). In Herning verlor Deutschland gegen Norwegen mit 4:5 (2:2,1:1,1:1;0:0,0:1) nach Penaltyschießen.