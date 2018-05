500 Schnalzer kamen mit Pferden nach Pfarrwerfen

Sonntagmorgen, 9 Uhr in Pfarrwerfen. Dicht an dicht warten viele in Tracht gekleidete Menschen im strahlenden Sonnenschein. Nicht etwa auf den Bus oder gar auf eine frische Semmel vom Bäcker. Sondern auf rund 120 Pferde. Denn zirka 500 Schnalzer aus dem Tennengau, Pongau und Pinzgau sind mit ihren Norikern zum Festzug in den Pongau gekommen, um das 40-jährige Bestehen des Schnalzervereins Pfarrwerfen zu feiern.