Marco Rose: Meisterstück als Abschiedsvorstellung?

Fünfter Fußball-Meistertitel in Folge, Europa-League-Halbfinale, Endspiel des ÖFB-Cups: Salzburg steht in der erfolgreichsten Saison seit dem Einstieg von Red Bull 2005. Der Mann, der diese Erfolge an der Seitenlinie orchestrierte, heißt Marco Rose und war vor einem Jahr noch weitgehend unbekannt. Inzwischen interessieren sich auch deutsche Bundesligisten für den Trainerschüler von Jürgen Klopp.