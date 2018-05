Feuerwehr trauert um jungen Kameraden

120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Roten Kreuz, Polizei, Wasser- und Bergrettung rückten zum Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden aus. Ein Auto war in Zederhaus von der Fahrbahn abgekommen und in den Bach gestürzt. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen, vom Insassen fehlte jede Spur. Das Wasser ist an der Stelle eineinhalb Meter tief. Als sie die heimische Feuerwehr das Auto erkannte, stockte ihnen der Atem. „Wir haben sofort gewusst, wem das Auto gehört, es ist ja ein kleiner Ort. Da keiner im Fahrzeug war, haben wir noch gehofft, dass er zu Hause ist“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zederhaus, Harald Pfeifenberger.