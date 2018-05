Kampf dem nervigen Beamtendeutsch

Als erstes Bundesland sagt die Grüne Mark der Sprachbarriere in der Kommunikation mit Behörden den Kampf an, nimmt Briefe und Infoblätter sämtlicher Landes-Abteilungen und Bezirkshauptmannschaften unter die Lupe. Vier Arbeitsgruppen bearbeiteten in den vergangenen Monaten diverse Schriftstücke und schlugen Änderungen vor: positiv statt negativ formulieren, Menschen persönlich ansprechen, freundlich sein, geschlechtergerecht formulieren, keine Wortungetüme verwenden!