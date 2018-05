Bus auf A1 in Brand: 16 Fahrgäste

Ein Reisebus war auf der Heimfahrt aus Niederösterreich nach Ansfelden, als dieser bei Haag (NÖ) auf der A1 in Vollbrand geriet. 16 Fahrägste plus Lenker konnten sich gerade noch vor dem Feuertod retten. Die Autobahn zwischen Haag und St. Valentin musste gesperrt werden. Erst kürzlich entkamen 27 Bus-Touristen in Hallstatt einem Flammeninferno.