Überragend! Salzburg holt fünften Titel in Serie

Coach Marco Rose konnte sich im Vergleich zum knappen Out im Europa-League-Halbfinale gegen Olympique Marseille am Donnerstagabend den Luxus leisten, gleich zehn Änderungen in der Startformation vorzunehmen. Am Ergebnis wirkte sich das nicht negativ aus, Hwang Hee-chan (45.+3), Duje Caleta-Car (54.), Jerome Onguene (65.) und Munas Dabbur (83.) trafen für die Hausherren. Die jubelten über ihren siebenten Liga-Heimsieg in Folge, ungeschlagen sind sie im eigenen Stadion nun schon 27 Partien. Auch in der Saison 2016/17 hatten sie bereits nach der 33. Runde den Titel in der Tasche gehabt.