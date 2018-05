Raubüberfall in der Innsbrucker Rossau

Laut vorläufigem Erhebungsstand betrat der bisher unbekannter Täter gegen 14.55 Uhr ein Gewerbegebäude und attackierte in einem Büro einen Angestellten zunächst mit Faustschlägen. In weiterer Folge raubte der Täter einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag (also mehr als 10.000 Euro) und flüchtete zu Fuß. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Die Erhebungen sind derzeit im Gange.