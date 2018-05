Endlich Erdbeeren! Saisonstart in Oberösterreich

3 Monate lang offen

In den Hofladen der Familie Huemer kommen die Kunden aber ganzjährig wegen der vielen Früchte, die dort angeboten werden. „Rund 4 Hektar Kirschen, 16 Hektar Marillen, Weichseln, Pfirsiche und Zwetschken gedeihen ebenfalls bei uns am Hof, damit gibts die ganze Saison frische Früchte“, so Edeltraud (41) Huemer. Die ihre Kunden besonders durch Erdbeeren in veredelter Form - Liköre, Marmeladen und Säfte - begeistert. Der Hofladen in Scharten 16 hat ab heute drei Monate lang sieben Tage pro Woche von 8 bis 19 Uhr geöffnet.