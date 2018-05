Schon dritter Raub in zwei Tagen in Linz-Urfahr

Das ist der dritte Raub in nur zwei Tagen in Linz-Urfahr! Am Samstagabend bedrohten und beraubten zwei Gauner am Radweg beim Jahrmarktgelände zwei 14-Jährige, die gerade ihr Kleingeld zählten. Ein Täter zeigte den verängstigten Buben sein Messer, dann knöpften die Männer ihren Opfer die geringe Barschaft ab! Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.