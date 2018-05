Giro d‘Italia: Elia Viviani erneut Etappensieger

Der Italiener Elia Viviani ist vorerst der dominierende Sprinter des 101. Giro d‘Italia. Der 29-Jährige aus dem Team Quick-Step feierte beim dreitägigen Auftakt in Israel am Sonntag seinen zweiten Etappensieg. Viviani setzte sich nach 229 Kilometern von Be‘er Sheve nach Eilat so wie am Vortag im Massensprint durch. Der Australier Rohan Dennis behielt das am Samstag eroberte Rosa Trikot.