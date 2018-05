2:2-Remis für Napoli im Titelkampf wohl zu wenig

Für die Neapolitaner trafen Dries Mertens (25. Minute) und Marek Hamsik (71.), Daniele Baselli (55.) und Lorenzo De Silvestri (83.) glichen zweimal für die Gäste aus. Am kommenden Wochenende kann Juventus den Triumph endgültig perfekt machen. Die Turiner spielen bei der AS Roma, Napoli tritt bei Sampdoria Genua an. Bereits am Mittwoch bietet sich den „Bianconeri“ im Cup-Finale gegen AC Milan die Chance auf einen weiteren Titel.