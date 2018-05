Cardiff fixiert Aufstieg in die Premier League

Cardiff City steigt in die höchste englische Liga auf. Das steht nach einem 0:0 am Sonntag in der letzten Runde der zweitklassigen Championship gegen Reading fest. Fulham landete nach einem 1:3 gegen Birmingham City an der dritten Stelle und muss ins Play-off für die Premier League, damit endete auch eine Serie von 23 Spielen ohne Niederlage.