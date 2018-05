Mikrowelle löst Brand aus: Mieter vor Tod gerettet

Dem Heiligen Florian sei Dank! Ausgerechnet bei der Florianimesse mit Fahrzeugweihe mussten Helfer der Feuerwehr Neumarkt im Hausruck in Oberösterreich ausrücken. In einem Nachbarhaus war in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Die Florianijünger fanden den Mieter (30) bewusstlos am Boden, retteten ihn vor dem Tod.