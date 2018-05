Zoidl feiert Solosieg bei Burgenland-Rundfahrt

Der Oberösterreicher Riccardo Zoidl hat am Sonntag in der 58. Burgenland-Rundfahrt einen Solosieg gefeiert. Der Ex-Gewinner der Österreich-Rundfahrt setzte sich in dem 171-km-Bundesliga-Rennen mit Start und Ziel in Horitschon 2:35 Minuten vor einer vierköpfigen Verfolgergruppe durch.