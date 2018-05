„Bitte keine vierbeinigen Urlaubsmitbringsel“

„Foxy“ kam aus Ungarn

Sie selbst hat einen Yorkshire-Terrier, der ursprünglich aus Ungarn stammt und dort vermutlich in einer „Zuchtfabrik“ unter schlechten Bedingungen aufwuchs. „Foxy“ kam ohne aktuellen Impfstatus nach Österreich, wurde beschlagnahmt und landete im Tierheim. „Sie war zwei Jahre dort und als Mitarbeiterin hatte ich täglich Kontakt zu ihr. Seit dem Tag, an dem ich sie zum ersten Mal nach Hause mitnehmen durfte, wich nicht mehr von meiner Seite. Aber sie ist unsicher und man merkt immer noch, dass sie keinen guten Start ins Leben hatte.“„Jeder möchte Tiere billig und jung“Ostermünchner warnt: „Der illegale Welpenhandel boomt. Jeder möchte Tiere so billig und so jung wie möglich. Dass Tiere wie Foxy sehr darunter leiden, wird in Kauf genommen.“