Zverev holt in München erneut den Titel

Alexander Zverev hat in München seinen Finalsieg von 2017 wiederholt und Davis-Cup-Teamkollege Philipp Kohlschreiber im Endspiel am Sonntag mit 6:3, 6:3 bezwungen. Mit nur 21 Jahren hat der Hamburger nun schon sieben ATP-Titel gewonnen, den ersten in diesem Jahr. Gerade rechtzeitig vor der heißen Phase der Sandplatz-Saison.