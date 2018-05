LIVE: Schlusspfiff! Salzburg ist wieder Meister

„Es ist die Konstellation Erster gegen Zweiter, da ist schon viel gesagt“, meinte Salzburg-Coach Marco Rose, dessen Truppe am kommenden Mittwoch im Cupfinale von Klagenfurt erneut auf die Steirer trifft. Ganz unabhängig davon ist Rose in den Stunden vor dem Spiel aber vor allem als Psychologe gefordert. Das bittere Halbfinal-Aus gegen Olympique Marseille dürfte so manchen Kicker noch länger beschäftigen. Trotzdem liegt jetzt die Fokus auf dem Gewinn der Meisterschaft.