Wilder Dreifach-Crash ebnete Marquez Sieg in Jerez

Weltmeister Marc Marquez hat in seiner Heimat die Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft übernommen. Der Spanier gewann am Sonntag das Moto-GP-Rennen in Jerez de la Frontera, auf seiner Honda setzte er sich vor dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha) und dem Italiener Andrea Iannone (Suzuki) durch. Überschattet wurde das Rennen von einem Dreifach-Crash (siehe Video oben).