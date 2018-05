7:0! Russland fegt Österreich vom Eis

Mit Raffl gegen die Slowakei

Im Schlussdrittel setzte Mikhejew nach einem weiteren raschen Konterstoß und einem Schuss ins kurze Eck den Schlusspunkt (54.) zum 7:0 - die Schlusssirene kam auch durchaus einer Erlösung gleich. Am sonntagabend trifft NHL-Legionär Michael Raffl in Kopenhagen ein, der Philadelphia-Stürmer nimmt am Montag das Training auf und kommt am Dienstag (16.15 Uhr) gegen die Slowakei erstmals zum Einsatz.