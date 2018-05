Blick durchs Schlüsselloch auf Sisis Geheimnisse

Kaiserin Elisabeth verbrachte täglich drei Stunden mit ihrer Haarpflege. Das ist weithin bekannt. Was aber während dieser Stunden mit Hof-Friseurin Fanny Angerer geplaudert wurde, ist nicht überliefert worden. Diese Lücke möchte nun die österreichische Kulturwissenschaftlerin und Übersetzerin Wilma Pfeiffer schließen. In ihrem im April erschienenen Werk „Die wilde Kaiserin. Sisi in Geschichten und Anekdoten“ bietet sich dem interessierten Leser ein Blick durch das Schlüsselloch auf Sisis Geheimnisse, die bisher nicht bekannt waren.