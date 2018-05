Strandbesucher flüchten vor Weltkriegsflugzeug

Es war ein sonniger Nachmittag in Sidmouth in der Grafschaft Devon, den viele für einen ausgedehnten Spaziergang an der Atlantikküste nützten. Zac Rockey und Trudi Spiller hatten einen anderen Plan: Die beiden stiegen in einen Zweisitzer aus der Zwischenkriegszeit und machten einen Rundflug. Doch plötzlich begann das historische Flugzeug an Höhe zu verlieren, der Motor setzte laut einem Bericht der „Daily Mail“ aus.